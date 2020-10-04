港超聯　理文鬥富力R＆F　搏到盡！

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「中銀人壽香港超級聯賽」踏入最後階段，隨着榜首的傑志今輪失分，富力R＆F及理文頓時重燃爭標希望。周一(5日)下午兩軍於旺角大球場對陣，勝負足以影響爭標形勢，哪隊可袋走寶貴3分向錦標邁進，賽後便有答案！（on.cc東網周一下午3時直播）

【曉明Sir排陣睇恢復情況】

理文上仗不敵東方龍獅失落銀牌，主教練陳曉明坦承失望，但在密集賽期下無太多時間「哭波喪」，球員要盡早收拾心情迎接今場大戰。今仗余煒廉、列斯奧受傷避戰，外援沙普夫和亞哥斯達亦分別因領紅和儲夠5黃坐波監，「曉明Sir」表示會考慮輪換：「我哋有球員受傷，所以有時都需要輪換啲球員出嚟。兵源點調動要睇恢復情況，踢完恢復得快嘅球員可能秤先去踢。」猶幸射手尼迪利刑滿復出，或使理文鋒線乏力的問題迎刃而解。

理文現時與榜首相差4分，只要贏波便可保住爭冠希望，「曉明Sir」坦言會朝着聯賽前列位置目標進發。他又謂球隊最近連敗，對富力R＆F正好是時候讓球員展現正能量：「我哋連輸兩場關鍵比賽，已經冇嘢可以再輸，希望球員可以盡力展現我哋嘅專業，保持正面思想戰鬥。」

富力R&F上仗對傑志的關鍵大戰以2比3落敗，失去爭冠主導權，主力中堅謝家強領紅今場停賽，或需在中堅位置使用多一個外援名額。主教練楊正光表示杜度和勞烈斯均可勝任，影響未致太大。此外中場悍將古拿今役復出，有助增強中場截擊力。

【光Sir落柯打餘下要全勝】

富力今仗只要全取3分，便可追到昨日失分的傑志，「光Sir」明言目前唯一可做的是餘下2場全勝，否則所有付出都變得毫無意義。雙方今季首輪對陣，富力曾大勝5比1，心態上應佔有優勢，惟楊正光未感太過樂觀：「雖然比對手多一日休息，但我哋前4場比賽陣容變動唔大，加上5日打兩場硬仗，體能可唔可以恢復得到都好難講。」

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