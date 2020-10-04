阿迪達神調動　比比改變戰局助阿仙奴贏波

英超周日(4日)賽事，阿仙奴主場憑下半場1次神調動改變戰局，結果以2:1擊敗錫菲聯，全取3分。同日狼隊1:0擊敗富咸，錫菲聯同富咸開季4戰全敗，齊以0分排榜尾及尾2位置，都算難兄難弟。

上半場戰況沉悶，錫菲聯攻力有限，但阿仙奴亦欠具威脅埋門，戰至下半場50分鐘，阿仙奴終於個似樣攻門，丹尼卡巴路斯左路禁區頂放波入12碼點，奧巴美揚衝前接應，可惜遲來一步錯失入球機會。

58分鐘阿迪達作出1個關鍵調動，由尼高拉斯比比入替尼基迪亞，成效立竿見影，61分鐘阿仙奴在對方禁區一輪互傳，最後由布卡約沙卡接應比利連傳送近門頂入成1:0，3分鐘後，比比接應比利連傳送，循右路推進射遠柱死角成2:0，阿仙奴3分鐘內奠定勝局。

錫菲聯末段換入比利沙柏，並改打三箭頭盡地一煲，終在83分鐘憑麥哥迪克禁區頂射入靚波破蛋追成1比2，亦係該隊今季英超苦戰4輪後嘅首個入球，最終阿仙奴贏2:1完場。

同晚另一場，狼隊主場憑柏度尼圖下半場初段一箭定江山，以1:0擊敗富咸。