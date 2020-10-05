馬古尼接連出醜孭鑊　曼聯半場落後1比4

英超Big 6大戰，曼聯後防主力喺主場接連出醜，雖然開波1分鐘先打開紀錄，但畀熱刺上半場連入4球反超前，半場爆出「1:4」500倍半場波膽，曼聯仲有安東尼馬迪爾被罰出場，踢少1人下半場有排捱。

開波30秒曼聯第一個攻勢已經獲得12碼，安東尼馬迪爾接應傳波於禁區被熱刺後衞達雲臣山齊士踢跌，球證直指12碼，波基斯費南迪斯一射中鵠，紅魔鬼先開紀錄。不過曼聯領先唔夠3分鐘就被追平，熱刺左路界外球開入曼聯禁區內，哈利馬古尼諗住頭槌回畀門將迪基亞點知唔夠力，搞到門前一片混亂，艾歷拜利同哈利馬古尼遲遲未能解圍，畀熱刺前鋒拉美拿搶甩，尼當比利後上快射破網追成1比1。

哈利馬古尼喺3分鐘後又出錯，佢喺中線附近推跌熱刺前鋒哈利卡尼，「哈神」一起身就快開罰球，曼聯成條防線先至如夢初醒，但今場復出嘅孫興民已經快速接應推入禁區，射破迪基亞五指關，開賽只係7分鐘，熱刺轉眼間反超前2比1。

28分鐘戰情又起變化，熱刺一次角球攻勢，安東尼馬迪爾同拉美拿互有推撞，馬迪爾忍唔住打咗拉美拿塊臉一下，球證直接畀紅牌趕馬迪爾出場，但慢鏡睇到拉美拿係先出手一個。少踢1人嘅曼聯於30分鐘後防又犯錯，艾歷拜利接應短龍門球後，喺自己禁區傳波畀熱刺球員逼甩，哈利卡尼射成3比1。

曼聯兵敗如山倒，37分鐘熱刺奧里亞右路交波穿過哈利馬古尼大細龍門入禁區，孫興民接應又射穿迪基亞大細龍門，梅開二度助熱刺遙遙領先到4比1，爆出500倍半場波膽。