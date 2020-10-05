膠龍又出事！利物浦創近67年最恥辱紀錄

周一(5日)凌晨英超爆出世紀大冷門，上季冠軍利物浦作客以2比7慘敗於阿士東維拉腳下，紅軍成為自1953年以來，第1支單場失7球嘅英格蘭頂級聯賽衞冕球隊。

由於正選門將艾利臣比加賽前受傷，今場由阿祖安卡斯迪路把守最後一關，但佢開波4分鐘，就犯錯連累球隊失波，最終造成大敗。

當時阿祖安卡斯迪路接隊友回傳之後，並冇大腳解圍，而選擇傳畀祖高美斯，但卻傳到唔湯唔水，畀維拉中場基亞利殊截到，並助攻奧尼屈堅斯射入，利物浦輸壞個頭之後，兵敗如山倒。

22分鐘，奧尼屈堅斯左路突破殺入禁區，再用右腳勁射破網，雖然利物浦由穆罕默德沙拿入波追番1球，但未能阻止對手強攻。

維拉跟住閃電再入2球，中場約翰麥甘尼遠射省中華基爾雲迪積克，改變些少方向入網。奧尼屈堅斯接應傳中近門頂入，佢踢咗39分鐘已經完成帽子戲法，維拉上半場領先4比1，爆出700倍半場波膽。

換邊之後，維拉並冇死守，並由新兵巴克里射入世界波，拉開紀錄至5比1，穆罕默德沙拿入多1球，為紅軍追至2比5，但估唔到之後再失2球。

維拉隊長基亞利殊射門省中法賓奴泰華利斯改變方向入網，佢之後再單刀射成7比2，爆出150倍「主其他」波膽，呢位25歲英格蘭國腳今場射入2球及3次助攻，表現光芒四射。

利物浦自1963年2比7輸畀熱刺之後，首次單場失7球，亦係自1953年以來第1支單場失7球嘅英格蘭頂級聯賽衞冕球隊。