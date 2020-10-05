【賽後解碼】傷病纏身！利物浦日子難捱

利物浦喺英超以2比7慘敗於阿士東維拉腳下，到底係咩原因令呢支上季所向披靡嘅勁旅一夜崩潰呢？歸根究底都係因為球隊爆發「傷病潮」，令戰鬥力大打折扣。

利物浦上月對車路士，已經有隊長佐敦軒達臣傷出，原本入替佢嘅新兵堤亞高艾簡達拿有出色表現，點知呢位西班牙國腳不幸確診新冠肺炎，禍不單行，另一位進攻主將沙迪奧文尼亦都中招。

屋漏偏逢連夜雨，門將艾利臣比加又傷埋，搞到由要「膠龍」阿祖安卡斯迪路把關，呢位33歲西班牙門將都唔係第1次「派膠」，佢喺上屆歐聯16強次回合主場對馬體會，亦因為誤傳導致球隊失波，成為出局罪人。

阿祖安卡斯迪路近期當黑，上場英聯盃對阿仙奴，都係由佢把關，結果互射12碼輸波出局，佢今場所失7球，除咗第1球係自己犯錯之後，有3球係對手省中隊友改變方向而入，阿祖安卡斯迪路只能怪自己唔好彩，成為「黑腳」。

利物浦領隊高普透露，艾利臣比加可能要抖4至6星期，意味好可能繼續由阿祖安卡斯迪路，球迷有排驚，加上佐敦軒達臣、堤亞高艾簡達拿、沙迪奧文尼唔知幾時復出，利物浦英超衞冕之路難行。