【人物誌】一戰成名！英冠仔變紅軍殺手

阿士東維拉爆大冷以7比2大炒利物浦，上月由英冠球隊賓福特加盟維拉嘅前鋒奧尼屈堅斯，一戰成名。呢位24歲射手今場踢咗39分鐘，就攻入3球，成為史上第10位對住利物浦，上演帽子戲法嘅球員。

奧尼屈堅斯今場真係出晒位，先用左腳入波，取得球員生涯首個英超入球，跟住右腳破網，最後用頭槌頂入，做出「完美帽子戲法」，亦係自2010年9月貝碧托夫之後，首位單場攻入利物浦3球嘅球員，簡直可以名垂千古。

出身於英乙球隊埃克塞特嘅奧尼屈堅斯，3前年加盟英冠球隊賓福特之後，一直有唔錯表現，上季英冠更加有26球進帳，同富咸前鋒阿歷山大米祖域並列神射手殊榮。

賓福特上季英冠取得第3位，可惜喺升班附加賽4強被史雲斯淘汰，未能取得英超席位，但並冇影響奧尼屈堅斯嘅前途，阿士東維拉以破球會紀錄嘅2,800萬鎊轉會費，再加500萬鎊浮動轉會費，將呢位新世代射手收歸旗下，依家證明物有所值。

奧尼屈堅斯曾經表示，自己偶像係阿仙奴名宿亨利，一直仿傚呢位法國傳奇前鋒嘅踢法，可以勝任正前鋒及翼鋒，睇嚟佢依家學有所成。