「羅拔仔」絕殺大四喜　幫拜仁執番3分

英超周日(4日)深夜滿地眼鏡碎，德甲班霸拜仁慕尼黑對住哈化柏林一戰同樣充滿話題，全場7個入球，最終要憑超級射手羅拔利雲度夫斯基補時絕殺，拜仁主場幸保不失，全取3分。

雙方上半場大部時間拉据，直至「羅拔仔」40分鐘破門，才展開真正對決。哈化柏林對住拜仁過去都唔太輸蝕，近7次碰頭僅輸兩場，即使啱啱擸走歐洲年度最佳球員兼射手榮譽嘅羅拔利雲度夫斯基，再喺51分鐘乾淨利落為拜仁領先2比0，但哈化柏林8分鐘後開始反擊，兩位前鋒祖安哥度巴同埋馬菲奧斯根夏各建一功追平2比2。

距離法定時間完場前5分鐘，兩隊繼續「搏拳」，上季助攻王湯馬士梅拿巧妙飛身助攻，畀「羅拔仔」完成帽子戲法，正當以為拜仁可憑3比2穩袋3分之際，哈化柏林嘅謝錫尼根簡喺88分鐘頭槌扳平，戲劇性地再度平手。

不過，故事仍未完結，「羅拔仔」喺補時階段殺入禁區被勾跌，博得12碼，自己操刀兼射入個人今仗第4個入球，為拜仁以4比3奠定勝局，就連一向冷靜嘅主帥費歷克都忍唔住激情振臂。

羅拔利雲度夫斯基今場狂轟13腳射門，入咗呢4個之後，佢喺安聯球場已累積入103球，效力拜仁嘅總入球數突破250球，出場294次入251球，寫下恐怖紀錄。

拜仁艱險地袋走3分，目前喺積分榜以2勝1負暫列第4。費歷克賽後都承認球隊要認真檢討，如果今季要衞冕仍有好多問題需要調整。