祖記不戰而勝 拿玻里隨時再被扣分

意甲第3輪嘅矚目大戰祖雲達斯對拿玻里，最終都係踢唔成，拿玻里冇出發去都靈，祖記到場苦等45分鐘之後，官方宣布因作客球隊未到場，預料將判祖記贏3比0；有消息指拿玻里或者仲會被倒扣1分。

拿玻里陣中有兩位球員施連斯基及艾利夫艾馬斯先後確診，其後又傳出話拿玻里嘅衞生部門唔准佢哋出發，但意媒消息指當地衞生部門只係建議球隊自我隔離，並冇強制性。

拿玻里曾向意甲提出推遲比賽嘅要求，但因為意甲啱啱推出新例，規定只有隊內有10人或上感染才可能申請改期，而拿玻里只有兩人感染，不符合申請條件。

至於主隊祖雲達斯一早已抵達球場，C朗等球員隨隊坐大巴抵埗，球隊更按計劃公布正選陣容，但球員只留喺更衣室，冇出嚟熱身。

據意甲規定，如果開賽後45分鐘有一方未到場，就判未到嘅球隊輸0比3；所以按照規則拿玻里將會被判輸0比3。另外，有消息指拿玻里嘅行為，意甲可能會再倒扣拿玻里1分，至目前為止，仲未收到拿玻里嘅官方消息。