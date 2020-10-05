【有片】曼聯棄將半場笠入網！蘇B揼心口

大家仲記得前曼聯小將安祖高美斯嗎？呢位20歲英格蘭中場今年6月尾約滿，被紅魔鬼放棄，8月加盟法甲球隊里爾後，又被外借去葡超球隊博維斯塔，慘成「人球」被踢來踢去。

不過，呢位新星勝在有鬥心，大踢爭氣波，喺上輪葡超對摩里倫斯，開波9分鐘，佢喺中圈位置逼走對手腳下球後，推前些少，大腳笠射入網，好有紅魔鬼師兄碧咸影子，美中不足係博維斯塔最後被對手逼和1比1，今季仲未贏波。

身高只有1米61嘅安祖高美斯2017年5月首次為曼聯一隊上陣，當時佢只有16歲零263日，成為自1953年以來，紅魔鬼最年輕上陣球員，一度被寄予厚望。

不過，安祖高美斯之後並未獲重用，過去4季僅於英超上陣5場，連同其他賽事，總共只亮相10場，而且多數係後備上陣，最終6月尾約滿被曼聯放棄，一度冇班落，8月獲里爾簽入，但立即被外借博維斯塔。

雖然安祖高美斯身材矮小，但腳法出眾，往往可以憑個人突破，製造入球機會，以往喺U23英超比賽，亦不時射入靚波，今場更加喺葡超轟入超遠程笠射，極具架功。難怪唔少網民寸曼聯，又會重演當年免費放走保羅普巴，之後再以天價回購嘅「水魚故事」。