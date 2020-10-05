ABL恐待2022年重啟　明年或辦數個短期盃賽

受到新冠肺炎疫情影響，東南亞職業籃球聯賽（ABL）自3月起無限期停擺，續在7月正式宣布腰斬球季，復賽遙遙無期。據悉賽會近日開會商討完全取消2020-21球季，最快都要2021年底方會重啟聯賽，而停賽期間將會舉辦數個短期盃賽。東方龍獅行政經理李樹榮證實消息，表示球隊「必須等賽會給予各球隊一個周全方案」再作決定。

據網媒《Asia Pacific Hoops》報導，上周ABL賽會與參賽球隊開會商討復賽事宜，期間提到明年舉辦一個完整的球季是不太可能的事，屬意等到2021年東南亞運動會結束後，始重啟聯賽。第31屆東南亞運動會將於明年11月21日至12月2日假越南河內舉行，意味著ABL或要到2022年方能重見天日。此外，有指停賽期間參賽球隊可承辦4至6個為期一周的盃賽，以維持比賽熱度。

東方龍獅行政經理李樹榮今日（5日）證實消息，表示ABL賽會與所有參賽球隊經過兩日會議後，確認目前仍未能計劃來季賽事，暫定2021年間舉辦數個短期盃賽，並在2021年第3季或之後重新以主客場制形式重啟球季。

被問到東方龍獅會否參與或承辦短期盃賽，他表示消化有關方案及球會取向需時：「始終所牽涉的因素並非單單是比賽形式。各地的疫情管控、旅遊管制、隔離安排、交通住宿及職球員出外比賽的各種成本亦需認真考量。」他續指雖然球隊希望賽事能夠重啟，但「必須等賽會給予各球隊一個周全方案」再作決定。

若ABL落實取消2020-21球季，東方龍獅相信會全力出擊本地籃壇的銀牌和甲一聯賽，根據香港籃球總會日前宣布，這兩項錦標有望在明年3月回歸。另外兩支有份參與ABL的台灣球隊寶島夢想家和富邦勇士，則會在今年12月角逐當地新成立的職業聯賽P.League+。

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