港辦明年UCI國家盃　東奧前亞洲唯一分站

繼2016、2017及2019年成功舉辦場地單車世界盃及世錦賽後，香港再次獲國際單車聯會（UCI）授權主辦改制後的國家盃場地單車賽（Nations Cup），賽期落實於5月中上演，成為亞洲區唯一分站，「牛下女車神」李慧詩將率港將與世界頂級車手爭逐，以此為明年7月東京奧運的前哨試練，預計激戰連場。

UCI於2019年世界場地單車錦標賽結束後為場地單車的長遠發展重新制定了世界性場地單車賽事的安排及改革了沿用多年的制度。由於受新冠病毒的疫情所影響，新制定的世界性賽事將於2021年正式展開。

新賽程將由3站Nations Cup代替過去的世界盃分站。UCI於周一（5日）正式公佈首3站UCI國家盃和世界場地單車錦標賽的賽期及舉辦地點。首站賽事於2021年4月22日至25日假英國紐波特開鑼，而第二站賽事則於5月13至15日在香港將軍澳香港單車館上演，最後一站則於6月3至6日假哥倫比亞卡利進行，而與以往一樣，各地車手需要爭取足夠排名積分，才有資格取得世錦賽的入場券。至於世界場地單車錦標賽剛於10月13至17日假土庫曼阿什哈巴德舉行。

中國香港單車總會行政總監黃志如坦言：「國家盃與過往的世界盃最大分別，是除了國家代表之外，可以讓職業車隊角逐，水準更高，隊伍及人數都會增加，因此賽程亦會相當緊密，這會是另一個挑戰。」由於香港站的比賽賽期與東京奧運相當接近，估計會有很多隊伍參賽，作為最後熱身之一外，亦以適應亞洲的天氣。「另一個煩惱就是要有足夠地方，讓車隊存放器材，相信可能要好似2017年主辦世錦賽時，借用鄰近田徑場的位置。」

以李慧詩為首的港隊將可再在主場出戰，期望有更佳的表現，而中國香港單車總會亦希望有更多香港市民可入場觀賞賽事，並且為香港隊打氣。

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