摩連奴王者再臨！熱刺地獄賽程8戰6勝

熱刺喺英超作客以6比1大勝曼聯，摩連奴今場倒戈對住炒佢魷魚嘅紅魔鬼，真係乜仇都報晒，最難得係熱刺陷入「地獄賽程」，近8場仍然取得6勝(包括英聯盃憑互射12碼擊敗車路士)，更顯得「寸王」調動得宜，證明自己仲係世界一流名帥。

摩連奴近年教波成績麻麻，因而遭到各界冷嘲熱諷，有人寸佢淨係識懷緬過去，亦有人指佢套戰術已經過氣，勸佢早日退休。加上熱刺今季一開咧就陷入「地獄賽程」，一度需要22日踢9場比賽，令摩連奴非常為難，曾表示可能被逼放英聯盃。

不過，上天似乎都同情呢位葡萄牙名帥，原定9月23日英聯盃作客奧連特，因為對手有多位球員確診新冠肺炎，而選擇棄權，令熱刺自動晉級。

熱刺減少踢1場比賽，寸王同球員都如釋重負，近期愈戰愈勇，先係歐霸盃大炒海法馬卡比7比2，今場又贏曼聯6比1，3線作戰一齊報捷。摩連奴亦以行動證明自己唔係只識「泊大巴」防守，踢進攻足球一樣掂，總算威番次。

熱刺地獄賽程

13/9 英超 主場負愛華頓0:1

18/9 歐霸盃 作客勝普夫迪夫火車頭2:1

20/9 英超 作客勝修咸頓5:2

25/9 歐霸盃 作客勝舒肯迪捷3:1

27/9 英超 主場和紐卡素1:1

30/9 英聯盃 主場和車路士1:1(互射12碼勝5:4)

2/10 歐霸盃 主場勝海法馬卡比7:2

4/10 英超 作客勝曼聯6:1