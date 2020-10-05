港超聯　富力R＆F悶勝理文　暫壓東方升次席

隨着榜首的傑志周日（4日）失分，今季「中銀人壽香港超級聯賽」爭標形勢陷入白熱化。周一（5日）在旺角大球場上演關鍵戰，富力R＆F憑林樂勤一箭定江山，以1比0險勝理文。富力全取3分後得17分，惟對賽成績遜於同分的傑志，暫據積分榜次席。

兩軍今場皆受傷停問題困擾，富力R＆F謝家強停賽，要由羅拔圖頂替位置，而理文沙普夫、亞哥斯達坐波監；余煒廉、列斯奧受傷，今仗要由余沛康和黃俊皓串演中堅。5分鐘，基奧雲尼接應方栢倫反擊傳送，左腳推射被袁皓俊擋走。14分鐘，李康廉快放後傳，中村祐人左腳施射被周煜辰一抱入懷。富力其後掌控形勢，刑滿復出的古拿15分鐘禁區頂揪射僅告高出。34分鐘，基奧雲尼左路推順直射亦偏離目標。7分鐘後，富力打破僵局，林樂勤接應角球開出，攝贏近柱頂成1比0兼取得個人今季首球。43分鐘，周煜辰禁區內疑撲跌基華尼頓，理文球員投訴，惟球證並無表示。富力R＆F以1球領先優勢返回更衣室。

落後的理文換邊後隨即撳掣，換入鄭兆均和梁嘉恆兩名前鋒搏槌。這個調動迅速湊效，54分鐘鄭兆均扭入中間傳送，梁嘉恆二傳予中村祐人撞射，大好機會之下竟然射高。60分鐘，羅拔圖踢跌梁嘉恆被罰今季第5面黃牌，下場對東方面臨停賽。62分鐘，李康廉突破被杜度剷飛，傷出要由張憙延入替。73分鐘，中村祐人禁區回傳，接應的談樂軒一腳熨射被擋出底線。88分鐘，張憙延右路晃過後備入替的勞烈斯即射，不過僅揪中網側。富力最後守到完場，維持1比0勝局兼全取3分，暫壓過東方龍獅，不過對賽成績不及同取17分的傑志，位處聯賽榜次席。