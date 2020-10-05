【NBA總決賽】大帝平失誤紀錄　熱火追番場

儘管兩名主力持續因傷缺陣，但熱火一哥占美畢拿今日（5日）在NBA總決賽G3燃燒小宇宙，全場只休息3分鐘，狂轟40分11籃板13助攻，帶領球隊以115比104擊敗湖人，總場數追成1比2。

主控達基斯和中鋒巴姆艾迪巴約繼續高掛免戰牌，但熱火眾將拒絕任人宰割，甫開賽已打出22比9的攻勢。雖然湖人靠著古斯馬和馬基夫摩利士從板凳殺出，在外線連環發炮一舉反超前，但占美畢拿隨即重啟引擎，在第二節獨得11分，幫助球隊領先58比54返回更衣室。

換邊後，湖人頭4分鐘進攻斷線8投0中，安東尼戴維斯更錄得4犯，被熱火乘機打出一段10比0的小高潮，拉開14分分差。湖人尾段奮力反撲，一度憑著勒邦占士和馬基夫摩利士裏外開弓反超前，但關鍵時刻熱火射手接連命中，加上占美畢拿連取8分，終於贏得背水一戰。

數據方面，占美畢拿上陣45分鐘，不僅20投14中，交出40分11籃板13助攻的三雙表現，同時活躍於防守端，貢獻2抄截2封阻，無疑是今場賽事的最佳球員。反觀前2場比賽都取得30+的「一眉」表現麻麻僅得15分，第四節更加「捧蛋」。而「大帝」雖有25分10籃板8助攻，卻錄得8次失誤，追平個人在總決賽最多失誤紀錄。

值得一提的是，比賽第四節時，直播鏡頭拍到占美畢拿完成上籃後對勒邦占士說：「你有麻煩了。」他賽後接受訪問時解釋：「首先，不要表現得好像我在說垃圾話，因為我沒有。占士在第一節結束時對我說了這句話，所以我才在第四節這樣回應。」談到自己的表現，他則指：「我不在乎三雙，我真的不。我只想贏，我們做到了，我對結果感到滿意。」

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