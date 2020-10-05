【不斷更新】PSG借兵　拖肥波圖大將加盟

PSG借入摩斯堅恩及丹尼路彭利拿

轉會窗將於10月5日屆滿，歐洲列強都喺死線前最後衝刺，簽入心儀球員，未來幾小時國際轉會市場有乜變動，都會盡快同大家報料。

19:30

AC米蘭官宣 借用曼聯達洛治一季

曼聯係咪簽入卡雲尼仲要等，但AC米蘭已於周日(4日)宣布，將以借用形式簽入曼聯21歲右閘達洛治，為期一年，將會穿上5號球衣。

達洛治是摩連奴執教年代由波圖加盟曼聯，不過2年多以來都未受重用，曼聯原本標價為3000萬歐元，但AC米蘭未能承擔高昂轉會費，只能以借用形式羅致；據稱交易期間羅馬曾有意加入斟介，AC米蘭加快步伐落實借用交易。

18:30

PSG連借2兵 愛華頓波圖大將加盟

新冠肺炎影響全球經濟，就連以往一擲千金嘅法國班霸巴黎聖日耳門（PSG）都要勒緊褲頭，球會官方宣布簽入愛華頓前鋒摩斯堅恩及波圖中場丹尼路彭利拿，不過兩人同以借用形式加盟，與過往動輒花費數千萬轉會費買人形成強烈對比。

摩斯堅恩上年夏天以接近2,750萬歐元轉會費由祖雲達斯加盟愛華頓，不過上季喺英超上陣29次僅入2球，表現遠遜預期，今季喺安察洛堤全面擴軍之下，加上卡維特利雲冒起，摩斯堅恩已淪為後備，為保持狀態代表意大利出戰明年歐國盃，呢名20歲小將決定以借用形式轉投PSG，預計會同莫路伊卡迪爭正選中鋒席位。

29歲嘅防守中場丹尼路彭利拿效力波圖5季，贏過2次葡超冠軍，代表葡萄牙國家隊上陣39次，屬於2016歐國盃及上屆歐國聯冠軍隊成員。PSG今次借用丹尼路彭利拿一季，將會支付400萬歐元借用費，季尾擁有1,600萬歐元買斷優先權。

18:15

賴恩施斯隆外借賀芬咸

熱刺中場賴恩施斯隆落實外借德甲球會賀芬咸，呢名20歲小將於2019年夏天以2,500萬鎊由富咸加盟熱刺，踢法被指帶有加里夫巴利影子，可惜加盟以來只為熱刺上陣12次，今季更從未落場。

17:30

愛華頓豪擲3億簽英格蘭U21隊長

在英超Big4連番傳出敗績之際，由安察洛堤領軍嘅愛華頓則4戰4勝，暫時排英超榜首，該隊於周一(5日)官方宣布簽入今季第5位新兵，就係來自今季回降英冠「金絲雀」諾域治嘅英格蘭小國腳中堅賓葛菲特，據報道其轉會費高達3000萬鎊，簽約5年。

今季「肥安」組軍進行針對性收購，新兵件件啱使，計有占士洛迪古斯、阿倫盧利奧、杜哥利、尼斯尼干高，球隊實力「升呢」，開季聯賽4戰全勝，計埋英聯盃3連勝，開季7戰7勝。

愛華頓在死線前再有收購，只要引起關注，新加盟嘅賓葛菲特現年22歲，司職中堅，轉會費包括2500萬鎊另加500萬鎊浮動條款組成，打破諾域治嘅出售球員轉會費紀錄，佢在諾域治效力5個多球季，見證球隊在英超及英冠浮沉，係時候向更高層次挑戰。

賓葛菲特亦係英格蘭U21隊長，佢話：「能夠加盟愛華頓呢間大球會係我嘅榮幸，非常多謝有此機會，十分期待為球隊上陣。」