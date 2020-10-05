巴塞主場失分　急簽2位猛將救亡

巴塞隆拿喺周一(5日)凌晨西甲主場出擊，僅逼和西維爾1比1，今季踢到第3場聯賽就失分，教練朗奴高文又要出手簽人，增強實力。

根據外媒爆料，巴塞已經同里昂達成協議，將會用2,500萬歐元，再加浮動轉會費，收購呢支法甲勁旅嘅翼鋒迪比，以及簽入曼城中堅艾利加西亞。

巴塞今場開波8分鐘就失守，被西維爾前鋒盧克迪莊射破大門，但2分鐘後，巴塞即扳平，菲臘比古天奴把握對手捷西斯拿華斯解圍失誤，順勢射入網，取得重返巴塞後首個西甲入球。兩隊下半場互有攻守，但都再冇波入，打和1比1。

巴塞新兵右閘達斯今場75分鐘後備上陣，成為球隊史上第1位上陣嘅美國球員，呢位19歲小將有11次傳球，而且都成功交畀隊友，表現唔錯，將來有機會擔正。

不過，巴塞今場面對西維爾壓迫踢法，一度陷入苦戰，教練朗奴高文認為有需要再增兵，據悉，佢執教荷蘭國家隊時期嘅愛將迪比即將來投，里昂總監祖連奴比南布肯奴亦表示，迪比已經同意加盟巴塞，隨時會起行。

另外，西班牙傳媒指曼城19歲中堅艾利加西亞亦可望於周二(6日)加盟巴塞隆拿。呢位新星被睇好將會成為另一位碧基。