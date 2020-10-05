港超聯　東方龍獅為3分唔放過愉園！

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周二(6日)下午「中銀人壽香港超級聯賽」繼續有好戲上演，東方龍獅會與愉園決戰旺角大球場。爭冠對手傑志日前失分，意味佔據積分榜前列的東方龍獅，有望於聯賽最後衝刺階段，重登榜首，今仗遇上仗成功搶分，士氣正盛的「快活谷」，兩軍勢有一番激鬥。（on.cc東網周二下午3時直播）

由於爭標對手傑志遭冠忠南區逼和，加上富力R&F擊敗理文，目前積分榜前3之間只有2分差距，形勢十分緊凑。以15分排名第3的東方龍獅，今仗若全取3分，即能登上榜首。爭標主動權擺在眼前，東方龍獅主教練李志堅就勉勵球員要「食住上」：「好開心可以有機會攞番主動權，再提醒大家，自己要好好把握（今次機會），足球係咩事都會發生。」他認為復賽期間，無論備戰時間，或是體能恢復方面，都與往常有別，令近期出現不少意外賽果。

東方龍獅早前先後於足總盃及高級組銀牌決賽封王，加上2場聯賽，復賽至今4戰全勝，甚具王者風範，兩項盃賽的奪冠功臣艾華頓雖然要停賽，但他的2位「森巴buddy」辛祖及盧卡斯可以重返正選陣容，前場進攻能力有望提高。堅Sir表示今仗陣容上必須要作出調整，但最終依然希望球員切勿掉以輕心，而後防主力基頓，則對球隊原有實力充滿信心：「我覺得只要做好我哋過去幾場嘅踢法，保持後防穩固嘅同時，前場可以交到貨攞到入波，相信問題唔大。」

愉園上仗靠朱偉鈞的入球，以1比1賽和冠忠南區，取得復賽後第一分，達成賽前定下的搶分目標，主教練鮑家耀坦言有分落袋，除增強球隊信心，也反映在用波方面更有明顯改善。如何在復賽期間，令球隊保持鬥志，一直是鮑Sir十分關心的問題，為了可以更好地為下季備戰，今仗即使要面對球隊復賽後，最難應付的一仗，他亦揚言會堅持為球隊定下目標：「因為日後嘅比賽唔會好似而家咁無壓力，定下攞分同埋表現上嘅目標都係有必要，嚟緊都會一樣。」

愉園復賽期間以小將擔大旗，除了早前對富力R&F一役射入世界波的伍家揚搶盡風頭之外，潘沛軒及簡嘉亨兩位「00後」小將於「快活谷」左右兩翼，都交出不俗表現，獲得鮑Sir大讚。兩位同年同月同日生的年輕球員，聯同早前於職業生涯地標戰就取得入球的莫漢睿，都剛剛度過各自生日，今仗一班後起之秀有望繼續為「快活谷」登場，勢要以出色表現，為自己贏得遲來的生日禮物。

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