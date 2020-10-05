瘋傳落鑊假圖！蘇斯克查被炒賠率變次熱

曼聯1比6慘敗畀熱刺之後，網上瘋傳一張假圖，話領隊蘇斯克查已經被炒，事實上，蘇B被炒賠率急升溫，根據英國博彩公司Ladbrokes開出嘅盤口，英超「下一位被炒領隊」，蘇查克查只有4.5倍，成為次熱人物，僅次於4戰全敗嘅富咸主帥柏加。

曼聯上季取得英超季軍，獲得歐聯入場券，仲打入上屆歐霸盃4強，一度令人以為蘇斯克查今季可以帶領紅魔鬼重上巔峰，但卻出現反高潮，曼聯開季後3場英超只有1勝2負，總共入5球、失咗11球，最令球迷失望係2場主場都輸波。

今場大敗於熱刺腳下，更加創下一項羞恥紀錄，就係曼聯喺英超史上第1次上半場失4球，球員喺場上表現亦毫無鬥志。因此，無論戰術安排或者領導管理方面，蘇查克查都難辭其咎。

曼聯嚟緊將陷入「地獄賽程」非常難踢，未來7場對手之中，包括要喺英超鬥車路士、阿仙奴、愛華頓，仲有歐聯對巴黎聖耳日門、RB萊比錫，稍有不慎，隨時又輸鑊甘。

蘇查克查成為英超「下一位被炒領隊」次熱人選，絕對有道理，甚至被睇死今年聖誕節之前就會下台。

英超「下一位被炒領隊」賠率

柏加(富咸) 2.375倍

蘇斯克查(曼聯) 4.5倍

戴治(般尼) 7倍

莫耶斯(韋斯咸) 11倍

林柏特(車路士) 15倍

曼聯未來7場賽程

17/10 英超 作客Vs紐卡素

21/10 歐聯 作客Vs巴黎聖日耳門

25/10 英超 主場Vs車路士

29/10 歐聯 主場VsRB萊比錫

02/11 英超 主場Vs阿仙奴

05/11 歐聯 作客Vs巴沙克舒希

07/11 英超 作客Vs愛華頓