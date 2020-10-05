慘！疫情令阿仙奴吉祥物都要Say Goodbye

好受阿仙奴球迷歡迎嘅吉祥物Gunnersaurus，難逃被炒厄運！受到新冠肺炎影響收入，以及因冇球迷入場嘅關係，阿仙奴決定取消吉祥物，而自1993年Gunnersaurus誕生以嚟，27年都扮演Gunnersaurus嘅員工Jerry Quy亦要離開球會。

Jerry Quy本身係阿仙奴死忠粉絲，由1963年開始就係青年會員到依家，扮演吉祥物只係兼職工作。Jerry Quy非常盡責，27來嚟由高貝利球場到酋長球場，同兵工廠渡過高低起跌，更曾經因為阿仙奴有主場比賽而缺席細佬嘅婚禮，喺疫情期間佢都冇偷懶，影咗一喺系列「Gunnersaurus at Home」嘅相，為在家抗疫嘅球迷打氣。

受到疫情影響，兵工廠為咗減少薪酬支出，今年8月已經解僱55名職員，當時Gunnersaurus未喺名單當中。名宿伊恩胡禮同著名阿仙奴Fans英國名嘴皮爾斯摩根都對會方決定非常失望，皮爾斯摩根喺twitter貼相表示：「我唔畀阿仙奴炒你！喂，阿迪達、奧巴美揚，我哋球會唔會咁樣!」再加兩個嬲嬲表情。