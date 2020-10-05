英軍三寶集訓前開P　譚仔道歉

英格蘭又爆醜聞，繼上月格連活特同菲爾科頓作客冰島期間帶女返酒店之後，今次輪到譚美阿巴謙、查頓辛祖及芝維爾唔生性，集訓前36小時被揭發違反英國6人限聚令開生日P，事後譚仔就事件公開道歉。

英國《太陽報》報道，上述3人均入選英格蘭本周四對威爾斯嘅大軍名單，在國家隊會合前36小時，3人上周六(3日)出席譚美阿巴謙倫敦住所嘅驚喜生日P，為譚仔慶祝23歲生日。

派對中大約有20人出席，全部都係3人嘅親友，仲拍晒片，違反英國6人限聚令規定，由於3人仲要踢國際賽，其行為被指危害國家隊安全，報道指英格蘭足總已查看影片，並未將3人開除，主帥修夫基亦未有就事件回應。

英格蘭國家隊已通知3人延遲歸隊，暫時唔好同國家隊有接觸，即係唔使佢哋踢對威爾斯嘅熱身賽，至於之後嘅歐國聯對比利時同丹麥，就要睇3人健康情況而定。

譚仔都知衰，公開道事件道歉，佢話：「嗰個係驚喜小聚會，並非早有預謀，但我仍要為今次事件深表歉意，我會從中學習，並保證事件不會再發生。」