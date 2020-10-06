曼聯恐慌性收購　瘋狂連簽4星救亡

曼聯經歷英超1比6輸畀熱刺嘅恥辱性敗仗後，周一(5日)轉會死線日即爆「恐慌性收購」，一口氣宣布簽入4位球星，包括烏拉圭前鋒卡雲尼、巴西左閘阿歷士迪尼斯、科特迪瓦新星迪亞路查奧爾同烏拉圭新人柏利斯迪利，其中33歲老將卡雲尼據報更會著起曼聯傳奇7號波衫。

曼聯今個夏天買人唔多順利，查頓辛祖、基亞利殊等主要目標都搞唔掂，只係4,000萬鎊簽入荷蘭中場雲迪碧克，不過自1比6慘敗發生後，曼聯立即「的起心肝」連買4人。最矚目嘅新兵係烏拉圭前鋒卡雲尼，呢位老將同巴黎聖日耳門約滿後處於自由身狀態，今次簽約曼聯2年，周薪高達20萬英鎊。呢位前意甲同法甲神射手簽約後表示：「曼聯係世界最偉大球會之一，能夠為佢哋效力係一種榮耀，我休戰期間一直好努力練習，希望盡快為球隊上陣。」據報卡雲尼將會著起佐治貝斯、簡東拿、碧咸、C朗拿度等傳奇用過嘅7號波衫。

另一重點收購係由波圖加盟嘅巴西左閘阿歷士迪尼斯，由於佢嘅合約只剩唔夠1年，所以曼聯只用1,500萬鎊就買到呢位廣受好評嘅27歲球星，預計佢會取代勞基梳爾嘅正選左閘位置。除呢2位「即時戰力」外，曼聯仲引入兩位明星之星，效力阿特蘭大嘅迪亞路查奧爾轉會極具話題，呢位18歲新星轉會費高達3,700萬鎊，當中曼聯要即時支付1,900萬鎊，另有1,800萬鎊浮動條款，但由於工作證申請需時，迪亞路查奧爾將要等到明年1月先至正式加盟，曼聯願意重金投資，對佢當然極為睇好。最後，曼聯再向烏拉圭班霸彭拿路，簽入18歲翼鋒柏利斯迪利，領隊蘇斯克查表示：「我哋球探已經睇咗柏利斯迪利一段時間，佢係未來一個寶貴財產，當然要時間適應英超，但佢嘅速度同扭波能力會起到重大影響力。」

不過，曼聯今次「恐慌性收購」亦未令球迷完全滿意，一來當中2位新人係長遠投資，而中鋒卡雲尼亦非球隊最急切增兵位置，反而飽受質疑嘅中堅位置就冇晒下文，難怪球迷仍對前景悲觀。