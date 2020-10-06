轉會死線日標王　阿仙奴重錘買柏迪！

夏天轉會窗「死線日」喺香港時間周二(6日)朝早結束，受到疫情重創之下，天價轉會交出明顯減少，死線日份量最勁嘅「大Deal」，就係阿仙奴啟動馬德里體育會中場湯馬士柏迪合約「贖身費」，價格高達4,500萬英鎊，亦成轉會死線日嘅「標王」。

阿仙奴同湯馬士柏迪嘅斟介已超過半年，而且2個月前已經傾好個人條件，不過阿仙奴一直希望同馬體會商討減價或以分期付款方式交易，但馬體會一直堅持湯馬士柏迪為「非賣品」，阿仙奴只有一次過支付4,500鎊「解約金」先可以要人。馬體會一直睇死阿仙奴冇咁多錢，點知「兵工廠」就喺最後一刻向西甲賽會提交解約金，成功「硬撬」呢位27歲全能中場。

湯馬士柏迪同阿仙奴簽約4年，據報周薪超過20萬鎊，呢位加納國腳將會著起「兵工廠」18號波衫。阿仙奴領隊阿迪達喺官網表示：「我好欣賞佢嘅比賽態度，佢係個充滿智慧嘅球員，我期待佢融入球隊嘅體系。」

阿仙奴同時亦放走2位中場，當中烏拉圭防中盧卡斯托拉拿正正就係外借畀馬德里體育會1季，至於法國中場古安杜斯就外借去德甲哈化柏林1季。