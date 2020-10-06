一帖睇晒！轉會死線日有乜Deal？
2020年10月06日 10:00
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【英超主要轉會】
球員(國籍)●原屬球會→加盟球會●轉會費
羅夫度斯卓克(英格蘭)●車路士→富咸●借用
柏利斯迪利(烏拉圭)●彭拿路→富咸●900萬鎊
沙馬士柏迪(加納)●馬德里體育會→阿仙奴●4,500萬鎊
羅賓奧臣(瑞典)●羅馬→愛華頓●借用
佐基姆安達臣(丹麥)●里昂→富咸●借用
拉芬夏(巴西)●雷恩→列斯聯●1,700萬鎊
禾確特(英格蘭)●愛華頓→修咸頓●借用
卡雲尼(烏拉圭)●巴黎聖日耳門→曼聯●免費轉會
阿歷士迪尼斯(巴西)●波圖→曼聯●1,500萬鎊
賓葛菲特(英格蘭)●諾域治→愛華頓●2,500萬鎊
【西甲主要轉會】
球員(國籍)●原屬球會→加盟球會●轉會費
盧卡斯托拉拿(烏拉圭)●阿仙奴→馬德里體育會●借用
辛度拉美利斯(西班牙)●愛華頓→侯爾斯卡●免費轉會
古度卡里路(阿根廷)●修咸頓→艾爾切●免費轉會
【意甲主要轉會】
球員(國籍)●原屬球會→加盟球會●轉會費
費達歷高基艾沙(意大利)●費倫天拿→祖雲達斯●借用
泰莫爾巴卡約高(法國)●車路士→拿玻里●借用
迪路菲奧(西班牙)●屈福特→烏甸尼斯●借用
韋斯利凱特(荷蘭)●修咸頓→拉素●借用
基斯史摩寧(英格蘭)●曼聯→羅馬●1,360萬鎊
普錫圖(阿根廷)●屈福特→烏甸尼斯●借用
達美安(意大利)●帕爾馬→國際米蘭●借用
【德甲主要轉會】
球員(國籍)●原屬球會→加盟球會●轉會費
杜格拉斯哥斯達(巴西)●祖雲達斯→拜仁慕尼黑●借用
祖普莫亭(喀麥隆)●巴黎聖日耳門→拜仁慕尼黑●免費轉會
保拿沙亞(法國)●馬賽→拜仁慕尼黑●1,000萬歐元
古安杜斯(法國)●阿仙奴→哈化柏林●借用
賴恩施斯隆(英格蘭)●熱刺→賀芬咸●借用
祖斯甸古華特(荷蘭)●羅馬→RB萊比錫●借用
【其他聯賽主要轉會】
球員(國籍)●原屬球會→加盟球會●轉會費
保法爾(摩洛哥)●修咸頓→昂熱●借用
祖舒古倫(英格蘭)●韋斯咸→安德列治●未公布
米高古辛斯(法國)●拜仁慕尼黑→馬賽●借用
拉治迪基素爾(阿爾及利亞)●李斯特城→比錫達斯●借用
圖迪保(法國)●巴塞隆拿→賓菲加●借用
拉芬拿艾簡達拿(巴西)●巴塞隆拿→巴黎聖日耳門●未公布