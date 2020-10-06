愛回家！禾確特、哥斯達重返起點

轉會死線日上演「愛‧回家」劇情，昔日英格蘭「神童」禾確特落實由愛華頓外借修咸頓，相隔14年後回歸一手培育佢嘅「聖人」懷抱；至於巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達，亦宣布由祖雲達斯回歸拜仁慕尼黑，借用1季。

禾確特係修咸頓青訓產品，16歲就被阿仙奴用1,200萬英鎊收購，打破晒英格蘭18歲以下球員轉會費紀錄，更被冠以「神童」之名，不過佢效力阿仙奴12年間，事業未有去到大家預期嘅高度，2年前轉會愛華頓更愈踢愈沉，今季更加冇埋一隊位置，結果佢就以借用身份回歸修咸頓。離開嗰陣只有16歲嘅禾確特，依家以31歲老將身份回巢，佢感觸表示：「我有幾間球會聘約，但當修咸頓提出邀請，我明白呢間球會喺我心入面有特殊位置，我估計當我再次為修咸頓上陣，我會忍唔住喊。」

另一位「愛‧回家」主角，係30歲巴西翼鋒杜格拉斯哥斯達，佢落實以借用身份回歸曾效力2年(2015年-2017年)嘅拜仁慕尼黑，杜格拉斯哥斯達表示：「好開心可以再為拜仁慕尼黑上陣，我喺呢間球會有過美好時光，我好有信心今次可以繼續捧盃。」拜仁慕尼黑喺轉會死線日連簽3將，除借用杜格拉斯哥斯達外，亦簽入前鋒祖普莫亭以及後衞保拿沙亞。