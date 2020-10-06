港超聯　東方龍獅4球贏愉園　奪冠還看煞科戰

繼上周連擸足總盃和銀牌兩項錦標後，東方龍獅為重奪「中銀人壽香港超級聯賽」冠軍，周二（6日）在旺角大球場大開殺戒，憑盧卡斯梅開二度及利馬、黃威分別建功，以4比0大勝愉園。東方全取3分後以18分高踞榜首，煞科戰只要贏富力R＆F便能登上港超王者寶座。

東方龍獅上周連奪「足總盃」和「高級組銀牌」兩項錦標，今仗賈其餘猛撲愉園，派出相當進取的正選陣容，辛祖、盧卡斯和陳浩瑋同時上陣攻堅，務求取勝重奪爭冠主導權。開賽初段東方掌控戰局，6分鐘黃威接應陳浩瑋回傳撞射高出，其後辛祖把握敵衞失誤推入禁區橫傳，盧卡斯射門又被對手解圍成功。23分鐘，愉園憑朱偉鈞製造首個具威脅攻門，此子突破越位推順起腳，被葉鴻輝輕鬆沒收。鍾偉豪今仗不乏神勇撲救，其中包括辛祖在29分鐘衝頂攻門，以及盧卡斯38分鐘接應角球跳頂，皆未能頂破「粟米」的十指關。可是千算萬算竟算漏門楣，44分鐘盧卡斯接應長傳頂中楣，皮球落在黃威頭上，他從容頂成1比0，助東方上半場取得一球領先優勢。

換邊之後，落後的愉園立即換入入選9月份「最佳金球」候選名單的伍家揚和黃智康，圖加強攻力，惟被盧卡斯的入球一盆冷水照頭淋。該位巴西射手接應李嘉耀傳中，攝贏近柱撞入，為東方46分鐘擴大領先優勢。50分鐘，利馬左路罰球開出，門前無人觸球下直接入網，東方5分鐘內連入2球。68分鐘，倒戈的亞歷斯祖左路傳中，辛祖力壓對手施頂，鍾偉豪飛身托走。78分鐘，後備入替的黎培基開出角球，盧斯安奴頭槌攻門被擋走，黃浩然意圖補中無功而還。81分鐘，李嘉耀右路傳中，鍾偉強巧妙漏給盧卡斯射成4比0。84分鐘，「快活谷」守衞疑禁區犯手球，惟裁判竟判罰東方茹子楠犯規。

最終雙方再無增添入球，東方龍獅維持4比0勝局兼斬獲3分。東方贏波後重奪爭標主導權，暫時以18分壓過傑志升上積分榜首位，煞科戰對富力R＆F只要贏波，便能繼2015至16年球季後，再奪港超聯獎盃。

愉園主教練鮑家耀賽後讚揚球隊今仗防守紀律性好，奈何又是上下半場初段的集中力不足導致失球，最後的戰果對他來說是可以接受。近日有傳聞指愉園在轉會市場上有所動作，「鮑Sir」透露：「最主要前鋒、中場要加外援，呢幾場都靠華人，攻力都唔夠，如果中前場加人應該水準會高啲。」

而為東方龍獅踢足全場的梁冠聰，評論球員今仗非常集中，並知悉這場球賽的重要性。上半場中段時未能攻破對方大門，「阿聰」指球隊迅速變陣，最終亦如願有所斬獲。他認為對富力R＆F的煞科戰關鍵在於自己的把握：「一日未踢一日都未知結果，但以球隊嘅士氣，個個球員都清楚位置同球隊需要啲咩，三冠王就等緊我哋。」

東方總監兼主教練李志堅則讚揚今場對手愉園的表現：「我反而好尊重愉園，喺完全冇機會爭取任何錦標嘅時候都繼續堅持，好多年青球員踢得好，當然我哋贏係應該，因為外援實力、資源都較好，但我覺得佢哋做得好好，掌聲應該畀佢哋。」

早前主導形勢的傑志爆冷失分，如今主導權轉到東方龍獅手中，他坦言在只餘一場球賽下，有所差池便會失落錦標，最後命運如何都要靠自己把握：「得同唔得都係靠自己，點都好，我覺得去到今日，所有人都付出好多，無悔。」對於下仗面對的，再次是「堅Sir」的老對手富力，他笑言原本已以休假的心情看待聯賽，奈何又要鬥到最後一刻才知道勝負：「唔知點解次次都要搞到臨尾一場波，我初頭都差唔多有放假Feel，依家壓力返晒嚟。」他坦言己方的優勢在於對彼此球員的了解和經驗。