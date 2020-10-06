中甲　「香港打吡」羅素vs梁諾恆

中甲首階段第8輪賽事將上演「香港打吡」，兩位港隊球員羅素和梁諾恆，分別效力的江西聯盛和梅州客家，於周三（7日）下午3時半在梅州賽區對戰。此戰關乎兩軍升班或護級之命運，兩位港將雖本是同根生，但各為其主，今仗勢不留手。

中甲聯賽梅州賽區第一階段戰至第8輪，梁諾恆效力的梅州客家，在擁有主場優勢下取得4勝3和不敗戰績排小組首名。「細佬」7場全部踢足，更於贏陝西大秦之水2比0的賽事中攻入一球，成為賽區MVP。只要今場對江西聯盛贏波，梅州客家便篤定殺入「沖超組」。相反，羅素效力的江西聯盛，雖首仗利用該位英裔港將客串前鋒有意外收穫，攻入一球之餘逼和對手，可惜後來無以為繼，目前7戰僅錄得4分排榜尾，今戰輸波即跌落「護級組」。兩軍首輪對陣，梅州客家以4比0大勝江西聯盛，可見東道主較為秤先。

「細佬」受訪時總結自己的感受：「適應比預期快，暫時都打哂所有比賽，不過今年係賽會制，梅州主場有一定優勢，要等下年先可以感受吓真正主客制。」梅州現很大機會殺入次圈，惟他仍不敢小窺同組勁敵：「首先目標拎咗首圈前二先，同組嘅貴州同浙江都係中甲前列。如果我哋成功出線，都證明梅州係有能力，希望我哋出到線同喺沖超組攞得好成績。」

對於今場對手江西聯盛陣中，擁有其港隊的中堅拍檔羅素，「細佬」透露兩人間中亦會到賽會內的咖啡廳閒聊，但坦言今仗「落到場就冇面畀」：「我哋一定要贏，用3分穩住前2位！」