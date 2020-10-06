前亞洲壁球冠軍李浩賢　遇交通意外臥病榻

前亞洲冠軍、亞運壁球獎牌球手李浩賢（Max）自揭約兩星期前遇上交通意外，現年32歲的他在社交網上發表在病榻上的感受，字裏行間透露出無奈，同時亦有痛苦和迷惘：「身上插上醫療儀器，令我寸步難移。」

世界排名最高達至男單12位的Max，過去得獎無數，更是港隊過去3屆亞運會的主力，2018年雅加達亞運會他除了和葉梓豐及歐鎮銘合力贏得男團銀牌外，亦於男單收穫多一面銀牌。2017年的亞洲壁球錦標賽，Max勇奪男子個人金牌，攀上生涯高峰。他周二（6日)在社交網自白說：「我在醫院已經一段短暫時間，是因為一場交通意外...因疫情的關係，醫院取消探病時間，而8人病房也變成10人病房。」身為父親的他則靠FaceTime與家人聯系。

李浩賢在病房裏也有另一番領會：「在我的生命裏，其實幸運一直伴隨著我，這次交通意外亦不例外。恐懼、痛楚迷惘、無奈、苦惱、等待，種種感受，與成功、奮鬥、喜悅、激情、投入、期待截然不同。」雖然他未有進一步透露傷勢，但希望Max能夠早日康復，回復健康。而不少好友亦紛紛留言為他加油、打氣。

凡事有兩面，意外令李浩賢亦有所「慶幸」，「有孤單時間，但並不寂寞；有惶恐的時候，但並不慌亂，我很幸運，痛楚令我知道呼吸是一種減痛的方法，同時也是一種證明，證明我還活著。」香港壁球隊受疫情影響，近月留守香港未有出外，而李浩賢早前則大多數留在家自我訓練，以及陪伴家人。