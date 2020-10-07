涉大量賭注　法網懷疑有球員打假波

網球出現打假波的現象蔓延至大滿貫，正進行的法網日前被懷疑有人打假波，涉及大量賭注，法國警方已展開調查。

英媒消息指法國國家賭博監管局已着手調查，透露法網女雙首圈賽事有人懷疑影響戰果，但未有公布有關球員姓名及資料；但據媒體消息指有關比賽是於9月30日進行的女雙首圈賽事，由羅馬尼亞的美杜（Andreea Mitu）及瑪莉亞（Patricia Maria）對俄羅斯的施薛高娃（Yana Sizikova ）及美國的賓高（ Madison Brengle），調查指在比賽第二盤第五局，美俄組合連續發球雙錯誤，造就羅馬尼亞雙姝「派蛋」贏得那一局，當時博彩公司有超過十幾萬歐元的注額，落在羅馬尼亞組合那一方，最終羅馬尼亞組合贏7比6、6比4；而其後她們在第三圈出局。

資料顯示注額是來自幾個海外地方，而整場比賽美俄組合共有7次發球雙錯誤，對比敵方僅得一次，當中的不尋常引起懷疑。

過去在大滿貫賽事甚少發生假波醜聞，多數在低組別的比賽出現，而法網賽會對今次事件相當關注，並表示會盡量配合及提供資料。而今年1月，前世界排名100位的索薩(Joao Souza)就被判終身停賽及罰款20萬美元。

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