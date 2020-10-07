港超聯　10.24新球季開鑼　爭取讓球迷入場

香港足球總會與9支參與下季港超聯的球隊，周三（7日）以線上形式召開港超聯會議。會上足總與數支球隊達成部分有關新季開鑼日、新季賽程安排等共識，會後主席貝鈞奇更透露正向政府爭取，新季容許球迷入場觀賽，成事與否還有待疫情發展和政府取態。

足總主席貝鈞奇會後指出，9支參與新季港超聯的球隊在開季日期上達成共識，維持於原定的10月24日開鑼，惟鑑於包括香港飛馬、晉峰在內的球隊重申，因疫情下外援工作證處理需時及來港人士要作2周隔離檢疫，導致外援或未能如期抵港和參賽，足總同意為這些球隊作酌情安排。

貝主席透露安排包括，在10月24日開鑼後率先進行「菁英盃」部分賽事，而這項建議已獲其餘數隊同意：「幾支球隊都唔介意『菁英盃』喺前面踢咗先，當然飛馬都有要求足總將佢哋嘅港超聯比賽編排到11月14日後先踢，晉峰亦有入信要求延期，至於延期幾多都要按情況決定。」

貝鈞奇主席表示，正積極向政府爭取新球季容許球迷入場觀賽，但他認為或未能趕及24日開鑼日就獲批准，成事與否還要視乎疫情發展和政府的取態。而新球季港超聯又是否需要繼續採取目前復賽使用的「隔進泡泡」模式？貝鈞奇指諮詢過足總醫學顧問容樹恒醫生意見後，正考慮向衞生部門提出放寬檢疫安排，即球員在比賽和訓練時間以外，毋須進行家居隔離，但在賽前仍須作病毒檢測和定時向衞生主任報告健康狀況。他又稱，部分無參與復賽的球隊，早前已在獲重新開發的政府場地內恢復操練，而新季亦有望獲准在如屯門鄧肇堅運動場、深水埗運動場等復賽中未有採用的球場作賽。

此外，因疫情重挫本地球圈經濟，足總正向政府爭取包括場租、球賽轉播費、病毒檢測費等費用的資助，並已於9月30日入信，正等待回覆：「疫情下好多行業申請到政府補貼，而超聯嘅支出都好龐大，希望呢方面民政局能夠幫，當然批唔批都要視乎情況同爭取嘅數幾大。」