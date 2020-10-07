打到凌晨又凍又大風　泥地王寫恐怖紀錄

「泥地王」拿度距離紀錄性捧走法網「13貫」再近一步，周二再以不失一盤的強勢拍走19歲小將，在個人第100場的法網賽事，第13次闖入四強，將與早前在羅馬大師賽贏過自己的施瓦茲曼爭逐決賽席位，迎來考驗。

拿度對住意大利新星仙拿的8強戰，耗時2小時49分鐘以直落三盤7比6(4)、6比4、6比1獲勝，由於前面的賽事延遲完結，令到拿度這一戰要打到周三凌晨1點半才結束，他賽後都特別感謝在場留守的球迷，又夜又凍地繼續支持。

距離追平費達拿保持嘅職業生涯「20貫」僅差兩場賽事，拿度今仗的勝利將自己在羅蘭加洛斯球場上的戰績改寫為98勝2負，躋身個人第13次法網準決賽，並且過去比賽中僅在15盤中失34局，所寫紀錄相當「恐怖」。

這位世界「二哥」下仗將面對阿根廷的施瓦茲曼，正是早前於羅馬大師賽贏過自己的對手，拿度今仗要爭取復仇兼力爭決賽席位，不過，他對於天氣的挑戰更擔心：「球場上又大風又凍，真是無想過會打到凌晨。我明白作為足球員如果在這天氣比賽是無問題，因為他們會保持走動，但我們有點不同，很多時候會靜止，這對身體是會構成很大危險。」

至於女單方面，普多禾絲姬（Nadia Podoroska）則寫法網歷史，以直落兩盤6比2、6比4淘汰3號種子的烏克蘭名將絲維杜蓮娜，成為法網自1968年首位闖入女單四強的外圍賽晉級者。

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