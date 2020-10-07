曼聯簽卡雲尼冇錯　最錯係畀佢着7號

曼聯喺轉會窗關閉前最後一刻，簽入烏拉圭著名射手卡雲尼，紅魔鬼球迷都好期待呢位神鋒演出。不過，曼聯似乎對佢太有信心，宣布將帶有魔咒嘅「傳奇7號」球衣交畀卡雲尼。眾所周知，自從C朗離隊之後，7號繼承人都冇乜好結果，曼聯今次真係害人害己。

C朗2009年離開曼聯後，名宿奧雲接過「傳奇7號」，佢當年並唔係正選，各項賽事上陣52場入17球，已經有交代。

之後右閘路爾斯華倫西亞恃住當選球隊2011/12年球季最佳球員聲威，改着7號，但之後表現走晒樣，只係着1季就改着番25號。

其後曼聯3位7號仔迪馬利亞、迪比、阿歷斯山齊士情況更加慘淡，同樣由事業高峰急插水。「後C朗時代」曼聯7號球員合共上陣222場，只入34球，卡雲尼今次着咗7號，莫非前途真係似咁。

「後C朗時代」曼聯7號球員

奧雲上陣52場入17球

路爾斯華倫西亞上陣40場入1球*

迪馬利亞上陣32場入4球

迪比上陣53場入7球

阿歷斯山齊士上陣45場入5球

*只着1季