【NBA總決賽】大帝總得分500+　湖人捧盃叫胡

NBA總決賽第4回合，熱火縱有巴姆艾迪巴約復出，仍然難阻湖人雙星勒邦占士和安東尼戴維斯合轟50分，後者更在完場前39.5秒貢獻關鍵三分球及封阻，帶領紫金軍以102比96告捷，總場數領先3比1，再勝一場即可重奪睽違10年的冠軍寶座。

上場狂轟40分的熱火一哥占美畢拿，首節延續火燙手感，5投5中獨得11分，可惜隊友加起來16投僅5中，稍稍落後整體命中率高達6成的湖人。雖然主控達基斯持續缺陣，但巴姆艾迪巴約復出顯然為熱火帶來不少活力，第二節他與鄧肯羅賓遜、納恩打出一段12比2的攻勢反超前，但此後頻頻失誤，半場結束落後47比49。

湖人雙星勒邦占士和安東尼戴維斯前兩節各自僅得8分，前者更錄得5次失誤，但換邊後兩人甦醒，在外線接連發炮，一度拉開7分分差，第三節結束領先75比70。值得一提的是，湖人本季有一項無敵紀錄——只要以領先姿態進入決勝節，戰績為55勝0負。儘管熱火積極反撲，憑著小將希路、鄧肯羅賓遜和占美畢拿裏外開弓，一度追平比數，但湖人後衛卡迪維樸普扮演奇兵，關鍵時刻連取5分，加上「一眉」在完場前39.5秒射進三分球，並成功封阻對手上籃，終於擺脫糾纏，延續不敗紀錄。

數據方面，占美畢拿收穫準三雙22分10籃板9助攻，雖然首節5投5中，但後三節被凍結12投僅3中。傷癒復出的巴姆艾迪巴約取得15分7籃板，小將希路和鄧肯羅賓遜亦有21分和17分進帳。而勒邦占士貢獻28分12籃板8助攻，上場表現失準的安東尼戴維斯攻進22分，正負值為全隊最高的+17。

值得一提是勒邦占士經過此仗後，今季季後賽總得分達512分，職業生涯第9次在單季季後賽得分突破500+，超越「波神」米高佐敦的8次，榮登歷史第1；再加上他累計貢獻150+籃板及150+助攻，亦是「大帝」生涯第6次做到這個成就。同時他第24次在總決賽最少得到25分10籃板，也超越湖人名宿貝勒，成為NBA第1人。

面對落後1比3的絕境，占美畢拿賽後表示球隊信心未被動搖：「我們的信心沒有削弱，我們對自己打球的方式感到自在，也會坦然接受最後的結果。當然我們很想贏，但我們需要專注在所能控制的事情上。我會確保球隊信心保持在最高點，因為唯有這樣我們才能拿到下一勝。」

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