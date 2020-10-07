希古恩踢美職 仲掂唔掂？
2020年10月07日 17:00
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周四7:00am 美職 紐約紅牛 Vs 國際邁亞密
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星期三賽事焦點，同大家研究美國職業聯賽，由紐約紅牛主場對國際邁亞密。
球迷焦點當然係國際邁亞密，巨星碧咸做班主，夠晒吸引力，國際邁亞密開季5連敗，創美職新軍最差紀錄，碧咸最近簽入，馬度迪同希古恩，但情況冇改善。希古恩前仗首度亮相就射失12碼，同球隊未夾熟，邁亞密近期亦3連敗。
紐約紅牛實力中規中矩，佢哋前兩仗曾經同邁亞密交手，結果大勝4:1，今場再對，預料紅牛可以輕鬆贏波，一於捧主勝。
名家：邪神
直播表
周四7:00am 美職 紐約紅牛 Vs 國際邁亞密
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周四7:30am 美職 新英倫革命 Vs FC多倫多
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周四10:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs 皇家鹽湖城
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周四7:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 波特蘭伐木者
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台