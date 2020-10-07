希古恩踢美職　仲掂唔掂？

星期三賽事焦點，同大家研究美國職業聯賽，由紐約紅牛主場對國際邁亞密。

球迷焦點當然係國際邁亞密，巨星碧咸做班主，夠晒吸引力，國際邁亞密開季5連敗，創美職新軍最差紀錄，碧咸最近簽入，馬度迪同希古恩，但情況冇改善。希古恩前仗首度亮相就射失12碼，同球隊未夾熟，邁亞密近期亦3連敗。

紐約紅牛實力中規中矩，佢哋前兩仗曾經同邁亞密交手，結果大勝4:1，今場再對，預料紅牛可以輕鬆贏波，一於捧主勝。

名家：邪神

直播表

周四7:00am 美職 紐約紅牛 Vs 國際邁亞密

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四7:30am 美職 新英倫革命 Vs FC多倫多

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周四10:00am 美職 西雅圖海灣者 Vs 皇家鹽湖城

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周四7:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs 波特蘭伐木者

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台