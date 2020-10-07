中甲　梁諾恆再建功　羅素累輸12碼

中甲「港將打吡」演入球大戰！周三(7日)梅州客家對江西聯盛的中甲第一階賽事，「細佬」梁諾恆攻入今季個人第2球，幫助梅州客家以3比2，擊敗另一港將羅素效力的江西聯盛，進一步鞏固小組前列席位。

梅州客家開局佔盡控球優勢，再次擔正球隊中堅的「細佬」，亦能夠發揮「帶刀侍衞」本色，多次上前助攻，15分鐘「細佬」頭槌攻門，被江西聯盛門將撲出。梅州客家攻勢浪接浪，殺入對方禁區的「細佬」，1分鐘後終於把握到機會接應傳中頭槌批入，為球隊取得1比0領先優勢，今次亦是「細佬」繼早前對陝西大秦之水一役射入「開齋波」之後，個人再次有斬獲。29分鐘「細佬」再接再厲，後場頭槌解圍順勢發動反擊，吉森得球後傳給梁學銘，造就後者射成2比0。不過落後的江西聯盛未有放棄，上半場末段靠商隱先後轟入遠射及12碼，個人梅開二度，半場前為球隊追平2比2。

易邊再戰，江西聯盛搶回不少主動權，多次攻入梅州客家禁區附近，78分鐘，後備換入的張凱銘禁區外施射擊中門柱。不過梅州客家站穩陣腳後，逐漸加强進攻，83分鐘江西聯盛港將羅素魯莽出腳，剷跌梅州客家前鋒多利，球證直指12碼，敦比亞操刀射入，最終為梅州客家奠定3比2勝局。比賽末段發生一段小插曲，衝上前場擔任中鋒的羅素，一度與梅州客家門將侯宇發生口角，梁諾恆即刻化身「和事佬」調停，化解這次衝突。全取3分的梅州客家，以18分暫列B組積分榜前列，下場將硬撼同組勁敵浙江綠城，而江西聯盛則繼續於B組墊底。

賽後「細佬」接受本報訪問時，表示對自己再次取得入球感到開心，但最重要依然是球隊能夠取勝：「覺得球隊今日開局唔錯，好早攞到兩個入波，不過之後有少少放鬆，好彩喺咁重要嘅比賽，我哋下半場可以穩住心態，沉著迎戰贏到波。」