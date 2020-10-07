港協委任4港將做大使　體育節有新玩法

對抗疫情，先要有健康體格！面對世紀病毒來襲逾半年，港協暨香港奧委會鼓勵市民繼續積極參與運動，作為年度盛事的第63屆體育節更有新玩法，結合網上形式重新出發，並委任4位港將擔任大使，與大眾在線上線下齊齊參與活動。

今屆體育節以「從『身』出發，凝聚你我」為主題，透過不同模式及平台推動全民運動，更委任了4位運動員包括鄧漢昇(田徑)、唐裔盛(帆船)、馬詠茹(單車)及符嘉珈(劍擊)作為體育節大使。今屆的主題宣傳照片以「枱上的運動會」為概念，設計有趣，將家中的餐枱及書枱的物件及抗疫用品搖身一變為運動器材，以鼓勵大家投入創意運動世界，減少戶外活動同樣可以在家中或室內「動起來」。

主題照片包括香港「欄王」鄧漢昇在書枱上跨「便利貼」，亦有已退役的單車女將馬詠茹在「筆記簿」與「萬字夾」製成的單車路上「踩車」，又有唐裔盛在餐枱上「揚帆出海」的創意畫面，藉此提醒大眾即使抗疫期間要保持社交距離，仍然可發揮創意。周三（7日）牛一的壽星鄧漢昇，就在個人社交網搶先上載自己跨「便利貼」的宣傳相片，並鼓勵大家挑戰難關：「作為教練，我成日都鼓勵運動員挑戰自己，無論咩難關都可以好似欄咁跨過....」

此外，更首次結合網上形式，提供融入運動元素的經典小遊戲「郁吓啦東南西北」讓公眾免費下載，以集體回憶的氛圍鼓勵大家多做運動。除了幾位體育節大使，亦有多位香港運動員投入挑戰，包括黃金寶、李致和、李嘉文、施幸余、江旻憓、陳敬然及年初確診新冠肺炎並已康復的空手道運動員李振豪都一齊參與。

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