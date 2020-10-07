英超神射手爭崩頭　哈神利雲有得諗

近年英超神射手屬於Big6天下，除咗上季效力李斯特城嘅占美華迪打破壟斷，過去10季有9次由Big6球員奪得殊榮，如果以開季至今表現嚟計，熱刺隊長哈利卡尼絕對有機會繼2015/16、2016/17球季後再奪金靴。

熱刺季初雖然陷入魔鬼賽程，不過領隊摩連奴調動得宜，除咗成功殺入英聯盃8強、進身歐霸盃分組賽，國際賽檔期前一場聯賽更以6:1大破紅魔鬼曼聯，開季4場聯賽狂轟12球，係今季英超暫時為止入波最多球隊之一，士氣大盛。哈利卡尼季初入球數字雖然唔及孫興民，但論助攻次數卻係英超No.1，足證2人喺前線合作比過去幾季有顯著進步，相信日後孫興民助攻畀哈利卡尼入波嘅次數將會增加，唔好忘記熱刺仲有加里夫巴利，一旦呢位威爾斯國腳復出，熱刺攻力勢必更可怕，哈利卡尼不愁冇波入。

如果要選今季暫時表現最出色、來自非Big6球隊嘅前鋒，首選必定係愛華頓卡維特利雲，呢位23歲鋒將喺頭4輪聯賽已轟入6球，連同英聯盃更兩度大演帽子戲法，狀態大勇；哥倫比亞國腳占士洛迪古斯強勢加盟，卡維特利雲成為最大得益者，隨時有力再度打破Big6壟斷英超金靴嘅局面。

近10季英超神射手

2019/20 占美華迪(李斯特城)(23球)

2018/19 沙迪奧文尼(利物浦)、穆罕默德沙拿(利物浦)、奧巴美揚(阿仙奴)(22球)

2017/18 穆罕默德沙拿(利物浦）(32球)

2016/17 哈利卡尼(熱刺)(29球)

2015/16 哈利卡尼(熱刺)(25球)

2014/15 阿古路(曼城)(26球)

2013/14 蘇亞雷斯(利物浦)(31球)

2012/13 尹佩斯(曼聯)(26球)

2011/12 尹佩斯(阿仙奴)(30球)

2010/11 貝碧托夫(曼聯)、泰維斯(曼城)(20球)

哈利卡尼

國籍：英格蘭

球隊：熱刺

最佳位置：中鋒

上季聯賽入球：18球

哈利卡尼是近代最出色的英格蘭前鋒，不但能頂擅射，盤帶及身體對抗同樣不俗，遠射亦一流，典型機會主義者，加上他不會長留禁區，透過走動換取更多射門空間，2奪金靴絕非浪得虛名。

卡維特利雲

國籍：英格蘭

球隊：愛華頓

最佳位置：中鋒

上季聯賽入球：13球

卡維特利雲是近年冒起的英格蘭新星，不但是「幼獅」勇奪2017年世少盃功臣，於愛華頓愈踢愈好，身形高大制空力強，頂上功夫一流，而且捕位搶點明顯有進步，難怪士哥不斷。

奧巴美揚

國籍：加蓬

球隊：阿仙奴

最佳位置：翼鋒

上季聯賽入球：22球

奧巴美揚以速度見稱，臨門一腳非常冷靜，尤其是中路有拿卡錫迪掩護下，為這名加蓬前鋒製造更多射門空間，加上操刀罰球及12碼亦有一手，難怪於近2季英超分奪金靴及銀靴。

占美華迪

國籍：英格蘭

球隊：李斯特城

最佳位置：中鋒

上季聯賽入球：23球

占美華迪已經年逾30，不過速度未見走下坡，仍屬球隊打反擊的支點，無論左、右腳射門一樣準繩，擅於走位搵機會，而且是12碼劊子手，近年入球率非常穩定，上季更榮膺英超史上最老金靴得主。

穆罕默德沙拿

國籍：埃及

球隊：利物浦

最佳位置：翼鋒

上季聯賽入球：19球

穆罕默德沙拿雖然只靠「黃金左腳」數胡，但威力強勁，擅於從右路盤帶突破切入中間，與隊友撞牆配合，然後扣大位用左腳攻門，角度刁鑽難擋，能夠近3季2奪英超神射手，便是明證。

迪姆華拿

國籍：德國

球隊：車路士

最佳位置：翼鋒

上季聯賽入球：28球

今季初登英超的迪姆華拿，擅於利用飄忽的走位，突破對手的越位陷阱，從而獲得單刀機會，而且極具爆發力，能利用速度於邊路強行突破，製造殺機。

阿古路

國籍：阿根廷

球隊：曼城

最佳位置：中鋒

上季聯賽入球：16球

阿古路身材矮小，不過護球能力極強，轉身快而靈活，擅於突然加速擺脫對手，門前觸覺亦非常敏銳，經常找到敵方漏洞獲得攻門機會，而且近年減少獨食盤扭，更多與隊友配合，令入球數字持續高企。

孫興民

國籍：南韓

球隊：熱刺

最佳位置：翼鋒

上季聯賽入球：11球

孫興民踢法非常全面，勝任前鋒及翼鋒等位置，能左右開弓之餘，爆發力強，經常可憑速度突破對手，是球隊打反擊的重要棋子，而經過多年於英超磨練後，射術及入楔更加精準。