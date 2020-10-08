港籃密集式復操　兆華：冀打最好的團隊籃球

亞洲盃外圍賽將於11月底重啟，因疫情已度過逾半年練習「空窗期」的香港籃球代表隊，近日恢復1周4課的訓練調整狀態，卻面臨另一難題。由於國際籃球協會（FIBA）改用「泡泡」模式復賽，港隊或需騰出個半月時間出境及隔離，部分有正職的球員恐難抽身，就連主教練安慶健也直言，因工作關係暫未知能否帶隊出征。

身處C組的港隊原定今年2月作客關島，但被當地政府以疫情緊張為由而拒諸門外，隨後作客澳洲以52：115落敗。FIBA早前宣布剩餘的洲際盃外圍賽取消主客制，並改用「隔離泡泡」模式復賽，卻遲遲未有公布具體安排，令港隊出現組軍困難。

安慶健表示，最遲11月中旬FIBA方會通知復賽地點及相關防疫安排，若要11月底如期作賽，「機票都未必book得切」。但他透露，港隊原定11月及明年2月進行的剩餘5場賽事，將會一次過在「泡泡」完成：「預計賽期長達2周，連同抵埗及返港後分別隔離14日，全程約需40多日。」然而部分球員有正職或家室，恐難騰出時間，安sir只能等待他們回覆出賽意願，再行挑選出12人名單：「老實說，我也還沒決定好方向。家庭方面我沒問題，但我的工作未必能夠請假這麼久。當然我很想去，畢竟執教5年了，出席每一場比賽是我的心願。」

作客澳洲時攻進全隊最高16分、效力南華的梁兆華則樂意為港出征：「我沒有工作考慮，與其留在香港漫無目的地等待復賽，不如花1個月時間，生活完全圍繞籃球，可能更有意義。」曾與另一港隊主力蔡再懃出戰2017年台北世界大學運動會，於當地逗留約半個月的他，自信能夠適應「泡泡」模式，並指出雖然港隊無法派出最強陣容，卻有望打出多年來最好的團隊籃球：「如果在香港主場作賽，大家賽前仍會工作、教波，做自己的事。但入到泡泡，你每日生活只有籃球、健身和休息，團隊狀態和專注力一定更好。」

根據港隊原來的亞洲盃外圍賽12人名單，除了梁兆華，其南華隊友兼香港首席中鋒惠龍兒、滿貫球星蔡再懃、東方龍獅李琪、徐遠成、鄧志恆等，皆為全職籃球員，有望繼續披甲出征。首度入選港隊的葉俊傑、葉耀邦等，則有正職和學業需要協調。安sir坦言最壞情況是「全部採用家庭負擔較輕的大專生及年輕球員」，也能順道帶給他們寶貴的經驗。

港隊周日（4日）起復操，每周4課，10月總共有16課練習。安sir笑言「從未試過練這麼密」，相比起過往專注講解戰術，現能花更多時間調整球員狀態和默契。他續稱讚球員疫情期間自律：「大家都有健身，技術既沒有生疏，也很快重拾我的體系。唯一擔心的是沒有比賽試陣，過往都會相約1 、2隊甲一球隊友賽，現在只能多打內部對抗賽，及透過影片摸索對手戰術。」

說到自律，梁兆華透露近幾個月專注減磅，已從224磅減到210磅，目前身處家鄉的南華主教練巴拿莫域，早前還特意FaceTime這位愛將，檢查他有否完成「功課」。據悉巴拿莫域會在11月初回港，暫定月中帶領南華復操，備戰明年3月開鑼的銀牌和甲一聯賽。

採訪：許思彤、余樂詩