基奧特破柏天尼紀錄　法國7比1狂勝

周四(8日)凌晨國際賽事，法國主場以7比1狂勝烏克蘭，34歲中鋒基奧特成為今場男主角，今仗係佢第100次為法國上陣，做埋隊長嘅佢上半場連轟2球，包括一粒超級世界波，令佢累積42球超越柏天尼成為法國史上第2射手，大有機會挑戰亨利「士哥王」紀錄。

世界冠軍法國今場盡展強大兵力，基利安麥巴比、基沙文、保羅普巴等主力都先任後備，不過一眾新人表現突出，9分鐘打開紀錄嘅就係17歲中場卡馬雲加，佢亦以17歲11個月之齡成為法國近106年來最年輕入波球員，法國史上亦係僅次於加斯迪加喺1914年寫下嘅紀錄(17歲5個月)。

法國打破僵局後就到基奧特表演，佢24分鐘禁區外轟入世界波，10分鐘後再插水式頭槌建功，喺個人第100場國際賽梅開二度後，歷來累積42個入波，打破傳奇柏天尼41球紀錄(見表)，距離終極士哥王亨利嘅51球差距唔大，領隊迪甘斯一直對佢非常器重，如無意外會踢埋明年歐國盃決賽周，基奧特仲有大把機會。

法國完半場前靠烏克蘭球員擺烏龍贏到4比0，下半場開波雖然輸番1球，但哥倫天杜利素、基利安麥巴比同基沙文尾段各入1球，協助法國大勝7比1完場。法國踢完呢場熱身賽，下星期就會喺歐國聯大戰葡萄牙同克羅地亞。

法國歷史射手榜

球員●入球●上陣次數

亨利●51球●123場

基奧特●42球●100場

柏天尼●41球●72場

查斯古特●34球●71場

基沙文●32球●81場

施丹●31球●108場

方亭●30球●21場

柏賓●30球●54場

佐卡夫●28球●82場

賓施馬●27球●81場