徹底玩完！奧斯爾連球員註冊都冇份

阿仙奴今個夏天引入多名球員後，領隊阿迪達又面臨「人滿之患」，球隊目前有19個「非本土」球員，超出英超同歐洲足協上限17個，意味有2人將唔可以註冊。據英國《每日鏡報》爆料，陣中最高薪嘅德國中場奧斯爾將成為其中一個「犧牲者」。

今季加盟嘅湯馬士柏迪、韋利安、加比爾馬加希斯、溫拿臣以及外借回收嘅艾利尼，全部都係外援球員身份，令球隊「非本土」人數急升至爆煲，轉會窗完結後，普遍估計梅斯達菲、柏柏斯達夫普路斯同奧斯爾3位即將約滿球員，將有2人冇得註冊。《每日鏡報》消息指，阿仙奴周三(7號)向歐洲足協提交嘅25人大軍名單，奧斯爾同柏柏斯達夫普路斯就榜上無名。

周薪35萬鎊嘅奧斯爾近2季已被邊緣化，自從英超上季尾復賽後，奧斯爾從未喺任何正式賽事上陣，甚至未入過阿仙奴比賽大名單，雖然有土耳其及中東球會斟介，但奧斯爾就表明會等到約滿先走人。據報阿仙奴正考慮同奧斯爾商討買斷佢最後1年合約，但未知可唔可以順利完成。

阿仙奴會喺10月20日向英超提交上半季球員名單，除非喺嚟緊呢1個星期嘅「英國轉會窗」再有外援球員離隊，否則奧斯爾都好大機會冇份註冊。