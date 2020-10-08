日子有功！港籃新一代前鋒葉耀邦增磅操肌　

香港籃球隊久休復操，除亞洲盃班底外亦徵召張延隆、楊嘉駿、徐遠征、許烜行等年輕球員，為2022年亞運會作準備。香港籃球隊主教練安慶健表示，年輕球員狀態不穩定，需要更多時間觀察，希望他們在大隊操練，從中有所得著：「我想見多點新臉孔。始終港隊都要有年輕人接手，一班『老大哥』打完上一屆亞運都差不多退役，所以我和總會討論過，想多點年輕人一起訓練，讓他們吸收更多經驗。」

今年首次入選大港隊的葉耀邦（邦邦）2月有份出戰對澳洲的亞洲盃賽事，是云云新人之中較具經驗的一人，這位新一代前鋒能否在2年後的杭州亞運會擔起大旗，令人期待。訪問當日記者發現其身形壯健不少，「邦邦」透露疫情期間積極健身，更已由82公斤增磅至94公斤。「我一直都想『bump大隻』一點，另外這段期間一星期健身4、5次之外，也加強了速度、反應及防守的訓練。」21歲的他表示，從對澳洲一戰得到教訓，讓他意識到要加強對抗性，更要調整好心態。亞洲盃改用「隔離泡泡」形式復賽，作為學生的「邦邦」已做足心理準備：「為香港隊效力是光榮的事，如獲選會和學校申請，看考試能否延遲。」

內線缺人一直是港隊的弱點，安Sir承認急需小將盡快成長接棒：「外線不難打，現在兆華、阿懃基本上都能『揹飛』，但內線就是個問題，如果Duncan（惠龍兒）將來退役後，現在有Ben（胡卓斌），但他的狀態仍有待觀察。另外我頗看好身高2米多、城大的卜聿揚，雖然他暫時未屬頂尖水平，但感覺未來他應該可以接力。」胡卓斌（Ben）去年2月接受十字韌帶重建手術，今年一月ABL對澳門黑熊一戰復出，可惜疫情令所有賽事停擺，令他長達8個月未有參加正式比賽。他表示腳傷已完全康復，希望盡快重拾比賽狀態：「雖然未知最終能否入選亞洲盃決選名單，但如有機會都一定想去。」