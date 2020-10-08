【快過你搭地鐡】24歲天才破冰封15年世績

跑得快，好世界！冰封了15年的1萬米世界紀錄終於被打破，烏干達天才跑手卓迪基周三在華倫西亞的跑出26分11秒正，將埃塞俄比亞名宿比基利的舊績快6秒。

「這是夢想成真，我們不斷嘗試寫下歷史，並且讓大家知道這項充滿刺激。」這位24歲的長跑天才於今年8月在摩納哥已經打破了場地5千米嘅世界紀錄，而周三在世界紀錄日活動上刷新紀錄，來得更有意義，比基利的舊1萬米世界紀錄已是在05年所創造，時間為26分17秒53。

要知道由中環搭地鐡去荃灣都需要29分鐘，卓迪基目前擁有兩個長跑世績，下一個目標就是爭取奧運金牌。而這一天活動刷新的世界紀錄都豈只卓迪基，埃塞俄比亞女將芝妮在女子5000米跑，以14分06秒65打破了同胞T迪芭芭保持長達12年的紀錄，舊績為14分11秒15。22歲的芝妮賽後稱:「這是一直的夢想，這是（埃塞俄比亞）美好一天，（紀錄）以前是T迪芭芭，今天是我。」

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