詐傷?祖高域被球迷鬧住入四強：扮嘢最叻

世界網球「一哥」祖高域最近的言行舉動都成為焦點，周三在法網出戰男單8強在落後一盤的情況下逆轉，職業生涯第10次殺入這項紅土賽準決賽，但比賽過程中多次要求醫護人員入場按摩，賽後被球迷質疑用「詐傷」拖延。

自從美網擊中司線員被DQ事件後，祖高域在場內的言行都備受注視，周三他在男單再遇上西班牙的布斯達，正是美網被DQ事件的比賽對手，最終他以4比6、6比2、6比3、6比4取得4強席位，距離個人第18個大滿貫錦標再近一步。

不過，「一哥」今仗始乎身體多處出現問題，肩頸都有傷，首盤輸掉後要申請醫護人員進場為他按摩左臂，頸部亦貼上藥膏。他賽後被問到傷勢時：「頸部及肩膊都有問題，但我不想講太多，因為仍在比賽中，不適合在此透露，隨着比賽讓肌肉熱身後，疼痛逐漸消失。」

對手布斯達賽後亦暗諷祖高域有拖延比賽之嫌：「我不覺得奇怪（叫傷停），當時他輸了，我打得好，他常常都會這樣做，很多時比賽遇上困難，或者落後，他都會叫醫護幫手。」

「或者是可以減壓，又或者他需要處理，但我覺得他不會如常地比賽。可能他真是很疼痛或者心理作用，我不清楚，問問他。」有媒體指祖高域的傷病會影響他爭奪的機會，但很多球迷都認同布斯達所講，有網民更直言：「又給我一個不喜歡祖高域的理由，雖然我尊重他，但每次他陷入困境，卻又奇迹獲勝」、「他永遠都不會像費達拿及拿度那樣受歡迎，就是在球場上總有小動作，經常有假設的傷病」。

這位塞爾維亞球星下仗將面對希臘的西西帕斯爭逐決賽席位。

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