【英倫打吡】新丁掛帥鬥威爾斯有冇計?

今輪國際賽期有場英倫打吡，英格蘭喺溫布萊球場約戰威爾斯拍跳！由於雙方嚟緊仲有2場歐國聯要應付，預計今場唔會太着緊勝負，英軍主帥修夫基最鍾意提攜新人，預計今場會有多張新面孔出現。英格蘭雖然一直食住威爾斯，但好少會大炒，估計今場入波都係一球起，兩球止。（周五凌晨3時開賽）

英格蘭「派對3寶」譚美阿巴謙、查頓辛祖同芝維爾違反禁聚令，被英格蘭足總勒令延遲報到，唔可以同國家隊其他成員接觸，意味住呢場熱身賽肯定唔使預佢哋。不過，一向鍾意提拔新人嘅修夫基，唔怕冇球員可用，多名青年球員喺英超頭幾場都有好搶鏡表現，亦已經入選大軍名單當中。

愛華頓前鋒卡維特利雲現時以6球，同孫興民並列英超射手榜，佢同阿仙奴新星布卡約沙卡以及李斯特城中場哈維班尼斯都係首度入選，英國傳媒預計，3人好大機會正選上陣。加埋列斯聯中場加雲菲臘斯會做3人防線前嘅屏障，門將亦會放棄近期頻頻「派膠」嘅碧克福特，畀般尼嘅尼克普比擔正，變動咁大，默契有待建立。

威爾斯巴利藍斯冇入選

至於威爾斯亦有2名大將缺陣，加里夫巴利未好番冇入選，艾朗藍斯因為祖雲達斯有職員中招，要進行隔離唔可以報到，領隊傑斯要靠班後生孭起條中場線。哈利威爾遜同丹尼爾占士具備質素，活力夠晒但國際賽閱歷不足，同「三獅兵團」一班生牯仔都係經驗唔夠，往績上英軍雖然遠勝「紅龍」，近6對碰獲5勝1和，但當中4場只係小勝1粒，讓球主勝風險大，既然呢6場有5次開2球或以下，改捧入球細更加明智。