菁英盃　新季回復每組兩隊晉級

香港足球總會周四（8日）召開董事會，處理周三（7日）港超會就下季港超聯安排提出的建議，以及會上進一步討論新球季各項安排。會後足總主席貝鈞奇交代會議結果，通過港超會議的建議，其中來季「菁英盃」賽制將有變動，而新季後備席報名人數上限亦將有所調整，由復賽期間的7位，增加至12位，另外理文亦去信足總，表達希望延遲開展聯賽的意願。

繼香港飛馬及新升班的晉峰等球會，因外援或未能如期抵港和參賽，以及工作證處理需時等問題，早前表示希望延遲參與新一季港超聯之後，貝鈞奇今日會後亦透露收到理文的通知，希望延遲球隊聯賽開咧的時間，對此貝鈞奇提到10月24日開季初期，會率先編排「菁英盃」賽事，讓各隊有更多緩衝時間，備戰聯賽開鑼。

貝鈞奇亦交代後備席人數上限調整的安排，表示參考過國際足協的指引後，新賽季港超聯將可繼續沿用5個換人名額，此外，每場比賽後備席候命的人數，則由以往7人，提升至12人，貝鈞奇認為這個安排，有助提高年輕球員的出場機會，但亦坦言安排未必會恆常化：「因為呢嗰係新嘅守則，明年我哋會再檢討，係唔係會恢復番以往正常7換3嘅安排。」 另外新一季「菁英盃」賽制亦會有變動，來季「菁英盃」分組賽出線名額，將由上季的1隊，重新增加至2隊，有望提高比賽競爭性。

以廣州燕子崗運動場作為主場的富力R&F，新賽季主場場地亦備受關注，貝鈞奇認為開季後，富力R&F需要留港作賽，鑑於競賽公平原則，亦無望於賽季中途，轉回到燕子崗運動場比賽。另外，貝鈞奇亦提到甲、乙、丙組以及女子聯賽的情況，表示前期籌備工作已經展開，包括已開始接受球隊報名，但未有交代實際開咧時間。