地獄黑仔王！法蘭迪保亞教4隊首戰都輸

荷蘭喺周四(8日)凌晨國際熱身賽，由新帥法蘭迪保亞首次領軍出擊，但以0比1不敵墨西哥，認真失威。翻查紀錄，原來法蘭迪保亞近4次執教新球隊嘅第1場比賽都輸波，腳頭相當唔好，希望唔好搞到荷蘭又跌入「黑暗歲月」啦。

由於朗奴高文轉投巴塞隆拿，荷蘭足總早前宣布聘請法蘭迪保亞領軍，呢位50歲名宿今場派出強陣，迪比、雲迪碧克、華基爾雲迪積克、韋拿杜姆等主力都擔任正選。不過，踢到60分鐘被判罰12碼，墨西哥由效力狼隊嘅魯爾占美尼斯主射入網，就憑呢個入球擊敗荷蘭。

荷蘭今場輸波似乎已一早「注定」，因為法蘭迪保亞之前執教水晶宮、國際米蘭、阿特蘭大聯都係第1場就輸，今次教荷蘭都唔例外。

法蘭迪保亞2010年展開教練生涯，6年之間率領阿積士4次奪得荷甲冠軍，但2016年離開呢支母會後，就好似中咗「短命魔咒」，往往好快就下台，包括執教國米85日就被炒，執教水晶宮只維持10星期，執教美職球隊阿特蘭大聯1年零7個月，算係比較耐。網民都認為法蘭迪保亞今場輸壞個頭，應該都唔捱得幾耐。