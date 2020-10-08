犀利！卡雲尼未上陣已成英超「射手王」

烏拉圭前鋒卡雲尼加盟曼聯之後，需要隔離14日，先至可以為紅魔鬼上陣，英國傳媒統計發現，呢位33歲射手由2007年3月11日首次為巴勒莫上陣開始計起，至今喺歐洲5大聯賽，已累積入咗250球，以同時期計算，僅次於美斯同C朗，並比第4位阿古路多2球，換言之，卡雲尼成為目前英超之中，近13年半嘅歐洲5大聯賽「首席射手」。

卡雲尼為巴勒莫喺意甲入34球，加盟拿玻里後，再入78個意甲入球，效力巴黎聖日耳門期間，喺法甲入138球，合共加埋入咗250個聯賽入球。至於美斯喺呢段時間，為巴塞射入432個西甲入球，而C朗入咗416個聯賽入球。

雖然卡雲尼入波數字比唔上呢兩位球王，但仍然力壓曼城前鋒阿古路(248球)，排第3位，伊巴謙莫域以245球排第5位。

歐洲5大聯賽射手王

1.美斯 432球/450場

2.C朗 416球/433場

3.卡雲尼 250球/413場

4.阿古路 248球/413場

5.伊巴謙莫域 245球/330場

註：由2007年3月11日計起。