英格蘭3球炒威爾斯　卡維特利雲又入波

卡維特利雲入波停不了！英格蘭周五(9日)熱身賽主場對威爾斯，效力愛華頓嘅前鋒卡維特利雲延續開季火熱狀態，國家隊處子戰正選踢26分鐘就先開紀錄，亦係佢今季各項賽事7場波入嘅第10球，成為今季歐洲5大聯賽第1個入球達雙位數球員。

英格蘭今場有4個新人首演，卡維特利雲同布卡約沙卡正選登場，哈維班尼斯同列斯占士亦後備上陣，焦點人物當然係「人氣王」卡維特利雲，呢位英超首席射手26分鐘接應基亞利殊傳送頭槌頂入；英格蘭今場隊捷比亞53分鐘傳中畀高亞迪射入，10分鐘後丹尼艾格斯再倒掛入波射成3比0。無獨有偶，今場3個入球者第係第1次為國家隊入波。

23歲嘅卡維特利雲今場贏盡掌聲，佢係自1985年嘅連尼加後，第1個喺溫布萊球場為英格蘭入波嘅前鋒，連尼加賽後亦送上祝賀：「當你有機會踢英格蘭，一定要好好把握，作為一個前鋒就係要入波，恭喜卡維特利雲英格蘭處子戰入波，你做得好好！」

英格蘭之後仲會踢2場歐國聯賽事，包括星期一凌晨主場對比利時，以及星期四凌晨主場鬥丹麥，以卡維特利雲依家嘅超強狀態，絕對有力挑戰哈利卡尼嘅正選位置。