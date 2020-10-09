歐國附8隊出局　夏蘭特無緣決賽周最慘情

2020歐國盃決賽最後4個席位爭逐激烈，周五(9日)凌晨8場附加賽4強戰上演，8支出局球隊當中，最令球迷惋惜嘅係挪威，佢哋主場同塞爾維亞激戰至加時後以1比2落敗，意味艾寧夏蘭特同馬田奧迪加特兩位頂尖新星，將無緣明年決賽周。

塞爾維亞晉級英雄係拉素中場猛將米連高域沙域，佢今場80分鐘先至後備登場，入替2分鐘即為球隊追成平手，並且喺加時攻入致勝一勝，塞爾維亞將會同蘇格蘭爭逐一張決賽周入場券。

今輪附加賽亦有3場要用互射12碼分勝負，愛爾蘭、蘇格蘭同北愛爾蘭3隊命運大不同。愛爾蘭作客0比0悶和斯洛伐克後，互射12碼有馬特杜靴迪關鍵一球宴客輸2比4；蘇格蘭主場對以色列同樣踢成0比0，不過12碼5射全中贏5比3晉級；北愛爾蘭作客就以1比1逼和波斯尼亞，並靠互射12碼贏4比3出線。

其他賽果，匈牙利作客3比1淘汰保加利亞，冰島就有基菲爾施古臣梅開二度下，主場2比1擊敗羅馬尼亞；至於格魯吉亞主場1比0小勝白羅斯、北馬其頓就2比1擊敗科索沃。