81年來第1人！波蘭美少女揼低書包去追夢

羅蘭加洛斯向來都是爆冷的溫床，同時也是運動員追夢的舞台！19歲的波蘭新星施華德(Iga Swiatek)周四(8日)強勢闖入法網女單決賽，用成績證明她暫離校園在網壇追夢的方向正確，歷史仍等待她繼續改寫！

5呎9吋高的施華德在女單4強繼續發揮「小巨人」本色，花70分鐘以直落兩盤6比2、6比1掃走阿根廷的普多禾絲嘉(Nadia Podoroska)，生涯首闖大滿貫決賽，也是自1939年後首位躋身法網決賽的波蘭人。

要數上一次闖入大滿貫決賽的波蘭女將，已是已退役的美女球星華雲絲嘉於8年前在溫網，最終獲得亞席，施華德將爭取成為美國名宿施莉絲於92年後的最年輕法網冠軍：「對，感覺真是不太真實，我一直都無想過會入到決賽，實在太瘋狂。」施華德同樣與美國的米妮查闖入女雙四強。「我會保持相信自己，一切就像夢想成真，我正活在夢想當中。」

今個比賽後她還要準備畢業習作，但這一刻她的腦海只想着網球，「的確是很難決定是否要返到校園，因為我還想去爭取更大的目標，但這一刻我只想專注在決賽。我只是19歲，未來幾年還有很多的變化。」

施華德在今屆法網將其潛質爆發，晉級之旅包括淘汰頭號種子的羅馬尼亞名將施蒙娜，而生長於體育世家的她，爸爸Tomasz是88年漢城奧運賽艇代表，施華德亦有一位比她年長3歲的姐姐Agata，從小父親就想女兒們能夠成為出色運動員，所以讓她們接觸多項運動，家姐原本在游泳發展，後來轉打網球，而施華德亦跟隨姐姐投身網壇，因為想戰勝家姐；這一刻相信她的目標是在法網留名，其世界排名會由原來的54跳升至24，如果周六冠軍戰能夠擊敗世界第6的簡蓮，其世界排名將可突破前20位。

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