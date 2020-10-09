達基斯G5上陣成疑　熱火迷期待英雄降臨

NBA總決賽領先至場數3比1的湖人只要再贏一場，即可時隔10年再度捧走冠軍。「紫金軍團」於Game 5將改穿「黑曼巴戰衣」，今年季後賽，湖人穿上這件黑色球衣出賽錄得4戰全勝，意味球隊決心要在今場K.O.熱火，將冠軍獻給已故球星高比拜仁。NBA史上總決賽以3比1領先的球隊，35次當中有34次都能順利封王，換句話說，湖人奪冠機率已達到97％。瀕臨出局的熱火一直表現頑強鬥志，能否打破宿命，香港時間明天早上9時自有分曉。

熱火在Game 1就痛失主控達基斯，傷勢斷定為左邊足底筋膜撕裂。這位34歲斯洛文尼亞於Game 4有份參與賽前熱身，可惜很快就拐着離場，鏡頭拍到他坐在場邊，雙眼泛淚光，似乎感到無比痛楚，最終他未能上陣，熱火亦以96比102告負。根據球隊傷病報告，達基斯的狀態仍然是「上陣成疑」，預料他無緣在Game 5復出。

代替達基斯正選上陣的是年僅20歲的希路，這位新秀在季後賽狀態大勇，是隊內唯一能在19場季後賽場轟雙位數得分的球員。希路在Game 4交出僅次於占美畢拿的21分，三分球7中3，成功打破1997年Matt Malonely的紀錄，成為季後賽史上命中最多（45球）三分球的新秀，同時與阿當斯（Alvin Adams）並列新秀史上連續得分上雙次數第一位。

正如畢拿說過，「希路就像在NBA打滾十多年一樣」，他的「大心臟」比同齡球員優勝，令他不時能夠投進關鍵球。上仗希路更能在安東尼戴維斯頭上命中如「十樓高」的拋射，自信表現令球迷津津樂道。作為NBA史上最年輕的總決賽正選球員，希路將於Game 5生死戰「擔大旗」，熱火球迷期待「英雄」降臨。